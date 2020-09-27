بعد إعلان "الملا".. مصر على طريق الاكتفاء الذاتي الثاني من الوقود

ساهمت إصلاحات قطاع الطاقة وقرارات التسعير التلقائي للوقود، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الغاز القائمة، في تقريب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، بحسب ما أعلنه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوقفت عن استيراد الغاز المسال من الخارج، ووصل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

وقال طارق الملا وزير البترول، إنه سيكون بمقدور مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود "البنزين - السولار" بنهاية العام 2023.

وأردف وزير البترول والثورة المعدنية، أن مصر ستوفر 35% مما كانت تقوم باستيراده من منتجات بنزين خلال الفترة الماضية.

ومرت مصر بطفرة غازية سمحت لها دخول سوق تصدير الغاز الطبيعي بعد أن كانت مستوردة له قبل نحو عامين، وساعدها في ذلك عدة اكتشافات أبرزها حقل "ظُهر" مع شركة إيني الإيطالية.

وبعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية عن عزم مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023، أي خلال 3 سنوات، تكون مصر بذلك على طريق الاكتفاء الذاتي الثاني.

"الوطن" تستعرض في النقاط التالية أبرز الاكتشافات الغازية الضخمة التي حققتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

أخرها كان في سبتمبر الجاري، حيث أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية، قبل أيام، عن اكتشاف حقل غاز جديد في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت الشركات اللتان تنقبان عن الطاقة في بيان مشترك، إن التقييم الأولي يشير إلى أن الحقل يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

ويقع الحقل الجديد في منطقة "النوروس الكبرى"، ولا يبعد عن سواحل مصر (منطقة الدلتا) سوى 5 كيلومترات فقط، وتفصله 4 كيلومترات عن حقل "نوروس" الذي اكتشف في عام 2015.

وبحسب البيان، فإن الاكتشاف الجديد يثبت وجود احتياطات كبيرة من الغاز في المنطقة. وتبلغ عمق المياه في المنطقة 16 مترا فقط، الأمر الذي سيسهل عملية استخراج المادة الخام.

وسبق أن تم اكتشاف بئر أخر هو «بشروش» الذي سيوفر 250 مليار قدم مكعب، حيث أعلنت شركة توتال الفرنسية، في يوليو الماضي، إنها توصلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وتوتال.

وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومترًا من الساحل المصري، ولكل من إيني وبي.بي حصة 37.5 بالمئة في امتياز شمال الحماد بينما تبلغ حصة توتال 25 بالمئة.

وكان من بين الحقول المكتشفة، حقل ظُهر، حيث سبق أن أعلنت شركة إينى الإيطالية عن اكتشافه فى 30 أغسطس 2015 ويقع على مسافة 190 كيلو متر من سواحل مدينة بورسعيد، بالإضافة إلى حقل شمال الإسكندرية والذي يعتبر أحد أهم الحقول المصرية فى البحر المتوسط، حيث يقع على بعد 65 كيلو مترا من ساحل مدينتى إدكو ورشيد.

واكتشفت وزارة البترول، حقل نورس، فى يوليو 2015، ويصل معدل إنتاجه حاليا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، فيما يبلغ إجمالى احتياطى الحقل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، كما تم اكتشاف الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى بالمشروع فى إبريل 2015 بمعدل إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى و2500 برميل يوميا من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار.