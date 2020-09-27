"محمود وحنان" زوجان فرقهما برلمان 2015 وجمعتهما انتخابات 2020

العسقلاني وحنان زوجان فرقتهما انتخابات مجلس النواب في 2015 بعد أن تنافسا على المقاعد الفردية في دائرة مدينة نصر حينها، ولكن جاءت الانتخابات هذه المرة في 2020 لتجمع شملهم في قائمة التيار الوطني التي ترشحا عليها في قطاع شرق الدلتا.

ويقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إن ترشحه لانتخابات مجلس النواب هو وزوجته الفنانة التشكيلية حنان غزالي ضمن قائمة التيار الوطني جاءت بهدف الاحتكاك بشكل أكبر بمشاكل الناس والعمل على حلها.

ويضيف أن ترشح زوجته عن مقعد ذوي الإعاقة في القائمة جاء لقدرتها على إحداث حالة حراك فيما يتعلق بمشكلات هذه الفئة من المجتمع والعمل على تسهيل حياتهم، وخاصة أصحاب الإعاقة الحركية والمكفوفين الذين يجدون معاناة في عبور الطرق.

الزوجة: تنافسنا في 2015 لاختلافنا في الأفكار

من جانبها، تقول الفنانة التشكيلية حنان غزالي، إن فكرة ترشحهما في انتخابات 2015 ضد بعضهما يرجع إلى أن كل منهما يحمل أفكاراً مختلفة عن الآخر وتنافسا لترشيح الأفضل بينهما.

وتقدمت قائمة التيار الوطني التي يقودها اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية السابق أمس، بأوراق ترشحها للهيئة الوطنية للانتخابات وحصلت على رمز النسر لخوض السباق الانتخابي على الأربع قطاعات على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة التيار الوطني أحزاب صوت الشعب، ومصر المستقبل، والحزب الناصري، وحقوق الإنسان والمواطنة، وتحيا مصر، وإرادة شعب، والنصر، بجانب عدد من الشخصيات العامة والمنتمين لأحزاب الوفد والحركة الوطنية والحرية المصري ترشحوا مستقلين.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردي والقوائم.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وبحسب قانون مجلس النواب، تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.