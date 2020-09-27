حي عين شمس ينشر كشوف المتقدمين للتصالح والأوراق الناقصة

بدأ عدد من أحياء محافظة القاهرة في نشر كشوفات المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، ومطلوب منهم استكمال بعص الأوراق والمستندات الناقصة التي تخص التصالح على العقارات المخالفة.

ونشر حي عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، بنشر كشوف المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح والمستندات المطلوب استكمالها لفحص ملف التصالح حتى يتسنى للحى استخراج نموذج 3.

بوسترات وكشوف بالمستندات الناقصة

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، ان هناك أحياء لجأت إلى وضع بوسترات على العقارات المخالفة للتنبيه على ملاكها والقاطنين بها بضرورة التصالح فى مخالفات البناء مثل حى الخليفة، وأحياء أخرى لجأت إلى وضع كشوف داخل المركز التكنولوجى بالحى فى مكان بارز توضح أسماء من تقدموا بطلبات تصالح والأوراق المطلوب استكمالها حتى يتم فحص الطلب ومواصلة إجراءات التصالح، مؤكدا انه من حق كل حى تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وإزالة أى عقبات بشأن ملف التصالح.

إثبات فترة المخالفة أكثر مستند ناقص

وأشار إلى أن أغلب الأوراق المطلوبة ممن تقدموا بطلبات تصالح داخل حي عين شمس هي إثبات فترة المخالفة ما إذا كانت قبل صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 في شهر أبريل من نفس العام أم بعد تلك المدة، لافتا إلى أن طلبات التصالح على أى مخالفات بعد صدور القانون تعد لاغية.

وفي وقت سابق، طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكافة المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية، مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.