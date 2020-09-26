مركز التنمية المحلية بسقارة ينتهي من 7 دورات تدريبية

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء دورات الأسبوعين الماضيين في الخطة التدريبية للعام الحالى، وتضمنت 7 دورات تدريبية بإجمالى 80 ساعة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين ، فى مجالات المراكز التكنولوجية والشئون المالية والشئون القانونية والتحول الرقمى والتفتيش المالى والإدارى والشئون الهندسية متضمنة أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والموارد البشرية والتدريب.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدورات استفاد منها 140 متدرباً من جميع المحافظات وحظيت باهتمام كبير لتمكين المتدربين فى محافظاتهم والاستفادة منهم فى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم بالمحافظات.

إطلاق 4 دورات الأسبوع الجاري

وأشار شعراوي إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينظم خلال الأسبوع الجاري 4 دورات تدريبية جديدة يستفيد منها 125 متدرباً، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بهدف رفع مهاراتهم وكفاءاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

تنمية قدرات العاملين

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الدورات تتضمن تنمية قدرات العاملين في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات.

تقييم الدورات

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

ولفت شعراوي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة التدريب نظراً للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أكّد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنَّه سيتمّ توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتاً إلى أنَّ خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلي بجزيرة "شندويل" وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا؟

شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة بإعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك الموجودة ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظات.