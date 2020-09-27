اتحاد التأمين: مصداقية الشركات في تسوية المطالبات عامل مؤثر في مسيرتها

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن تميز الشركات في تسوية المطالبات المستحقة للعملاء عامل مؤثر في مسيرة شركات التأمين في مصر.

وأكد الاتحاد في نشرته الدورية ضرورة أن تولى الشركات الاهتمام بهذا العنصر والذي يمثل مرآة لمدى مصداقية الشركة أمام العملاء.

وأضاف أن خدمة تسوية المطالبات هي أساس حكم العميل على شركة التأمين، والعامل الرئيسي الذي يؤثر علي سمعة الشرك، مشيرا إلى أن سداد المطالبات المستحقة للعميل في المواعيد المناسبة والمحددة تمثل نوعاً من الوفاء بالوعد الذي أخذته الشركة على نفسها من خلال عقد التأمين لافتا إلى أن كفاءة الشركة في تسوية المطالبات تعد عاملا للتمييز بين الشركات المتنافسة في السوق.

وحدد الاتحاد المصري لشركات التأمين محددات ومعايير لكي تستطيع الشركات التي تمارس تسوية المطالبات أن تظهر كفاءتها في هذا المجال.