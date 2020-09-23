الصحة: 72% من أهالي جنوب سيناء اشتركوا في التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء كانت من أوائل المحافظات التي سجلت صفر حالات على مستوى الجمهورية في بداية شهر يوليو، مشددا على التزام محافظة جنوب سيناء بالاجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة، والالتزام بالتداء الكمامات بجميع الأماكن، مما جعل المحافظة من أوائل المحافظات التي سجلت صفر كورونا.

وأضاف مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمر ودائم للحفاظ على جنوب سيناء خالية من الكورونا، كاشفا أنه مع عودة السياحة مرة أخرى كان هناك التشديد على إجراء تحاليل الـpcr للمسافرين في المطارات للحفاظ على خلو المحافظة من إصابات كورونا.

وشرح "رخا" أنه مع قرب عودة المدارس مرة أخرى تم الترتيب ووضع خطة تشمل بداية من توعية الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتربية والتعليم منذ الخروج من المنزل وحتى عودته مرة أخرى بكافة التفاصيل، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ستكون من محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبعد الانتهاء من محافظة بورسعيد سيجري التوجه لتطبيقه بالأقصر والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية.

واستكمل "رخا"، أن التجهيز لتطبيق المشروع كان منذ شهر أكتوبر الماضي ولكن توقف بسبب ظروف فيروس كورونا ولكن العمل جاري لتجهيز كافة المستشفيات والوحدات والمراكز التي ستقدم خدمة التأمين الصحي الشامل بشكل مشرف يمثل دور محافظة جنوب سيناء ومساعدتها في تطبيق المنظومة أسوة بباقي المحافظات وهناك نسبة إقبال عالية جدا من المواطنين على الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وحوالي 72% من أهالي جنوب سيناء تم تسجيلهم في المنظومة، مشددا على أن أكثر المدن إقبالا على الاشتراك بالمنظومة هي مدينة الطور ثم مدينة شرم الشيخ.

وكشف رخا أن محافظة جنوب سيناء بها 9 مدن و8 مستشفيات و23 وحدة، وهناك مستشفيات جديدة تم إنشائها بالكامل ومستشفيات تم تطويرها من أجل تقديم منظومة صحية تليق بمحافظة جنوب سيناء وأهالي جنوب سيناء، ويجري حاليا بناء مستشفى الطور الجديدة، ونسبة الإنجاز فيها 38% ويتم إنشاء مستشفى في دهب ونويبع بالإفاضة للتطويرات التي تمت بمستشفى طابا ورأس سدر وكاترين وبعض التطوير بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لوجود 23 وحدة ومركز مابين إنشاء جديد وتطوير بجنوب سيناء.