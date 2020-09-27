وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل جهود الرئيس في إنقاذ الوطن بحروف من نور

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله له، فلم تقف جهوده عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان.

وأضاف في تصريح له: "لقد خاض الرئيس بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة".