شن حملات لمتابعة حالة المعديات بالمجاري المائية بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل "فرع رشيد"، حملات مكثفة لمتابعة حالات المعديات الخاصة بنقل المواطنين والمركبات، الموجودة بالمجاري المائية التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتلف فيه العديد من المعديات بسبب شدة الأمطار.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار جميع أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها.

وكذا الالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إيقاف ومصادرة الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها والتأكد من تواجد صاحب المعدية والمسئول عن تشغيلها بصفة مستمرة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات شنت جميع الوحدات المحلية المتواجد بها معديات وعبارات، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملات مستمرة ويومية لمتابعة المعديات النهرية بنطاقها، للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.