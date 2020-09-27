حزب أبناء مصر: نسعى لحسم معركة "النواب" مبكرًا بحملة انتخابية قوية

أعلن حزب أبناء مصر، قبول الهيئة الوطنية للانتخابات للقائمة الانتخابية التي تقدم بها الحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأشار الحزب، فى بيان له، اليوم الأحد، إلى تقدمه بقائمة لخوض الانتخابات في دائرة شرق الدلتا، والتى تضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث حصلت قائمة الحزب على رمز "السلم".

وأشار البيان إلى خوض الحزب للانتخابات على المقاعد الفردية، في محافظات القاهرة والدقهلية وبني سويف وقنا والوادي الجديد، حيث ينافس الحزب للفوز بـ20 مقعدًا في تلك المحافظات.

وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات بحزب أبناء مصر، إن قوة الحزب تنبع من تشكيله لقائمة انتخابية بدون تحالفات على قطاع شرق الدلتا، ما يثبت قوة الحزب الجماهيرية وقدرته على تشكيل هيئة برلمانية قوية من جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حداثة الحزب، إلا أنه استطاع تصدر المشهد السياسي الحالي بدون أي تحالفات.

وأضاف "الدهشوري"، أنه فور قبول قائمة الحزب اجتمع أعضاء غرفة العمليات بالمفوضية العليا للانتخابات بالحزب، للإعداد لإطلاق حملة انتخابية ضخمة ستغير مفهوم الحملات الانتخابية السائدة، التى اعتاد عليها المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الحملة تستخدم الطاقات البشرية، والحشود الجماهيرية، وذلك عن طريق عرض أفكار وقضايا سيتبناها الحزب خلال الفترة المقبلة، والتي ستلبي احتياجات الشعب المصري، وبالتالي فإن هذا سيشجع الجماهير على النزول والمشاركة والتصويت لصالح قائمة الحزب ومرشحيه.