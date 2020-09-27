الذهب يتراجع 41 جنيها.. و"الجنيه" يخسر 288 جنيها في أسبوع

سجل الذهب تراجعًا بمقدار 41 جنيهًا خلال أسبوع تذبذبت فيه الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، كما خسر الجنيه الذهب 288 جنيهًا، ليستقر سعره اليوم الأحد عند 6 آلاف و528 جنيهًا.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي أسعار أعيرة الذهب خلال أسبوع، والتي سجلت تراجعًا ملحوظًا، بعدما شهدت أسعاره حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 سبتمبر

شهدت، اليوم، أسعار الذهب استقرارًا بمختلف أعيرتها، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 930 و933 جنيها، فيما تراوح سعر بيع الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بين 814 و816 جنيها، وتراوح عيار 18 ما بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27 سبتمبر

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6 آلاف و528 جنيهًا، منذ أمس السبت.

أسعار الذهب السبت 26 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 930 و 933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 814 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب السبت 26 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات السبت، إلى 6 آلاف 528 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 25 سبتمبر

سجّلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بنهاية تعاملات الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 930 و933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 814 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الجمعة 25 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و528 جنيهًا.

أسعار الذهب الخميس 24 سبتمبر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 818 و820 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 701 و703 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الخميس 24 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات الخميس، إلى 6 آلاف و560 جنيهًا.

أسعار الذهب الأربعاء 23 سبتمبر

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 818 و820 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 701 و703 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الأربعاء 23 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات الأربعاء، إلى 6 آلاف 560 جنيهًا.

أسعار الذهب الثلاثاء 22 سبتمبر

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 952 و954 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 714 و716 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الثلاثاء 22 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات الثلاثاء، إلى 6 آلاف 680 جنيهًا.

أسعار الذهب الاثنين 21 سبتمبر

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 944 و946 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 826 و828 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 708 و710 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الاثنين 21 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات الاثنين، إلى 6 آلاف 624 جنيهًا.

أسعار الذهب الأحد 20 سبتمبر

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأحد الماضي على الرغم من اغلاق البورصات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 968 و970 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 847 و849 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الأحد 20 سبتمبر

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات الأحد الماضي، إلى 6 آلاف و792 جنيهًا.