وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ناديًا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام على مساحة 1000 متر.

وأثنى وزير الرياضة على تجهيزات النادي الصحي، الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد والمقام على مساحة 1000 متر، بتكلفة 8 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاؤه أواخر 2019.

تفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي، وغرفة للتدليك، وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر، ونسبة الأكسجين بالدم.

وأشاد "صبحي" بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.

وشارك وزير الشباب والرياضة عقب وصوله للمحافظة في مارثون للدراجات بمشاركة 100 شاب وفتاة، من مختلف الأعمار على مستوى محافظة سوهاج في إطار تنشيط الرياضة وعودة الإنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية.

وانطلق مارثون الدراجات من كورنيش النيل الغربي، وانتهى داخل استاد سوهاج الرياضي، بمشاركة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، أعقبه التقاط صور تذكارية للمشاركين.