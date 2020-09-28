أبرز إيفيهات علاء ولي الدين في ذكرى ميلاده: كله ضرب ضرب مفيش شتيمة

يُعد الفنان علاء ولي الدين، أحد أبرز نجوم الكوميديا، في السينما المصرية، فبالرغم من قلة أعماله، إلا أنّها ستظل خالدة في تاريخ السينما، إذ يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة رغم رحيله المبكر والمفاجئ، فتُحقق أعماله انتشارًا واسعًا بين الجمهور، لعل أبرزهم فيلم "الناظر" و"عبود على الحدود".

فيلم "الناظر" الذي عّرض عام 2000، من إخراج شريف عرفه، جسّد خلاله علاء ولي الدين، أدوار 3 شخصيات للأب "عاشور"، و الأم "جواهر"، والابن "صلاح الدين"، معتمدًا على كوميديا الموقف والحركة فضلًا عن "الإفيهات" التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين.

من أشهر المواقف الكوميديا بفيلم "الناظر" والتي أطلقها علاء ولي الدين، منها "جايب لي ورد وأنا مفطرتش من الصبح"، "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام"، "موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر"، "والله لأضربها على بؤها"، "اعمل نفسك ميت"، "كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة"، "لمبي شهادة وفاة بابا أهي"، "صيعنّي يا عاطف"، "ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا"، "مفرقتش لولو من أبولو"، "بلاش كدة يا أستاذ سيد".

فيلم "عبود على الحدود" الذي عرض عام 1999، من إخراج شريف عرفة، جسّد خلاله الفنان علاء ولي الدين، دور "عبود"، الشاب الممتلئ، ينجب أبوه ولدًا من زوجة أخرى، وبالتالي يضطر "عبود" التقدم بأوراقه بالجيش، وهو مؤمن بأنه لن يؤدي الخدمة العسكرية لأنه غير لائق، ولكن يحدث العكس، ويعمل على الحدود مع زملاءه كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، محمود عبدالغني.

من أشهر الإفيهات التي أطلقها علاء ولي الدين، في "عبود على الحدود"، "أم عبير إنت جاي تخطب"، "عايزين كشكشول المحاضرات بتاع عبير"، "هنيّم الأولاد وأجيلك"، "قولي عملك إيه كبدي"، "عندي التصاق ومستني القومسيون"، "الفاتحة مش حفظينها".

وفي مسلسل "علي الزيبق" عام 1985، تأليف يسري الجندي، وبطولة فاروق الفيشاوي، والذي كانت تدور أحداثه في عهد المماليك، ظهر علاء ولي الدين، في دور "حبظلم" ابن المقم "صُنقر الكلبي" والذي قدمه أبوبكر عزت، لم ينطق علاء ولي الدين بكلمة واحدة في المشاهد القليلة التي ظهر بها، ولكن نجح في أدائها بطريقة كوميدية لفتت الأنظار إليه.

وقدّم علاء ولي الدين عدد من الأعمال الفنية المميزة، منها "الإرهاب والكباب"، و"النوم في العسل"، و"حلق حوش"، و"ابن عز"، ومسرحيتي"ألابندا"، و"حكيم عيون"، ومسلسل "وإنت عامل إيه".