أشرف عبدالباقي: شقيق علاء ولي الدين اتصل بي قبل وفاته وقال لي "إلحقه"

حكى الفنان أشرف عبدالباقي كواليس وفاة صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من شقيقه يقول له "إلحق علاء".

وقال عبدالباقي خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه انتقل من منطقة المعادي لمصر الجديدة في 10 دقائق فقط وفوجئ بوفاة علاء ولي الدين وكان هو المسؤول عن إبلاغ الوسط الفني في مصر كلها، متذكرًا العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بعلاء ولي الدين ومحمد هنيدي.

وتحدث عبدالباقي عن كواليس مسلسله "أبوضحكة جنان" والذي قدم فيه سيرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، مشيرًا إلى أنه اشترى كتبا عن قصة حياة إسماعيل ياسين منذ طفولته.

وأشار إلى أنه توصل لشرائط صوتية للفنان إسماعيل ياسين وهو يحكي قصة حياته للكاتب الراحل أبوالسعود الإبياري وقدمها ياسين بصوته في الإذاعة والتقى ببعض الناس الذين عاشروه وعاشوا معه ليتحدثوا عن تفاصيل حياته والتي ساعدته على أن يعيش الشخصية.

وكشف عبدالباقي عن التجربة الجديدة التي ينوي تقديمها خلال الأيام المقبلة "اللوكاندة" ولم يذكر أي تفاصيل إضافية عنها.