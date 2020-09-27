مرفق الكهرباء: 29500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اقصي حمل متوقع للشبكة مساء اليوم 29500 ميجا وات، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 608.34"ج و س"، مشيرة إلى أن الفارق بين المتوقع والمتاح هو 16350 ميجا وات.

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 28900 ميجا وات، وأدنى حمل كان 21888 ميجا وات.

والاستخدام الامثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة، عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة، بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة باسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، إضافة إلى اتباع ارشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية بما يعود بالنفع على المواطن والدولة.