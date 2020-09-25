لتجنب الغرامة في حضور لجان التفتيش على الكهرباء.. اختبر سلامة العداد

شكلت الشركة القابضة لكهرباء مصر لجنة من الموظفين، لإجراء حملات تفتيشية على عدادات الكهرباء المنزلية، للكشف عن المتلاعبين في العدادات لسرقة الكهرباء، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتسجيل محضر سرقة وفسخ التعاقد على الاشتراك.

ويعاني الكثيرون من التعرض لمخالفات الكهرباء بسبب تلف العداد دون علمهم، لذلك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا من النصائح للمواطنين لاختبار سلامة عداد الكهرباء، للتأكد من سلامة فاتورة الكهرباء الشهرية أو استهلاك العداد مسبق الدفع لقيمة الشحن بشكل سليم، ولتجنب التعرض للمخالفة، ولاسيما بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وفق المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها أول يوليو الماضي.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ما يجب فعله لتجنب رفع عداد الكهرباء قبل الحملات التفتيشية، كالتالي:

1- اختبار سلامة العداد ظاهريا

- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل بفصل الفيش فقط وليس مفاتيح اللوحة.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يجري تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع "العداد الذي يجري شحنه من خلال الكارت" يجري تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يجري تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة تأكد أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابتا تأكد أن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

2- الاستعلام عن المخالفة والتصالح عليها

- يتوجه المنتفع أو صاحب العداد محل المخالفة لشركة الكهرباء التابع لها وفقًا محل سكنه.

- يقدم المشترك المستندات الخاصة بالعداد لإدارة الشركة، للاستعلام عن نوع المخالفة وقيمتها المقررة عليه.

- يقدم طلب سداد قيمة المخالفة للتصالح عليها.