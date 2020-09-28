حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.