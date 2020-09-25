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حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتقن المهام التي يتم تكليفه بها، ويجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

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