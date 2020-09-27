السكة الحديد: إيقاف سائق ومساعد القطار حال تجاوز السرعات المقررة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن إيقاف أي سائق ومساعده عن العمل وإحالتهم للتحقيق حال تجاوز السرعات المقررة للقطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، إضافة إلى تحويلهم للكشف الطبي وتحليل المخدرات، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لجميع سائقي ومساعدي القطارات بعدم السرعة الزائدة، والالتزام بالسرعات المقررة، لتوفير الحماية والسلامة لجموع الركاب المسافرين.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الهيئة ستبدأ تحليل مخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التحاليل ستكون بصفة دورية، وسيتم إحالة أى مدمن للتحقيق ووقفه عن العمل، لافتا إلى أن جميع العاملين بالوظائف الحرجة سيخضعون إلى كشف طبى ونفسي أيضا، للتأكد من الحالة النفسية للعاملين.

حسين: الاستعانة بأساتذة طب نفسي لمناقشة العاملين بالوظائف الحرجة من المشكلات التي يعانون منها

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن الهيئة تنظم دورات نفسية تستمر لمدة 6 شهور للعاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل التي تتعامل مع الجمهور، وخصوصا سائقي القطارات والكمسارية ورؤساء القطارات، موضحا أنه تم الاستعانة بأساتذة طب نفسي لمناقشة كل من لديه مشكلات وما يعانون منه، والعمل على إزالتها فورا.

نائب رئيس السكة الحديد: تدريب 400 سائق على قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة.. ونواصل العمل على تحديث منظوماتنا الأساسية

وقال حسين، لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل عملها الجاد لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، مؤكدا أنه تم تدريب ما يقرب من 400 سائق على قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الهيئة لديها مراكز متخصصة للقيادة على قطارات الركاب والبضائع.

وأوضح حسين، أن هناك 3 عقوبات يتعرض لها الموظف عند ثبوت تعاطيه المخدرات، وفقًا للائحة الجزءات الجديدة، منها وقف مستحقاته لمدة عام، ونقله لوظيفة أقل أو أعمال إدارية، إضافة إلى تعرضه لجزاء لمدة 30 يومًا، مضيفًا أنه سيتم إجراء التحليل مرتين خلال عام وإذا ظهرت النتيجة سلبية في المرة الثالثة يتم فصله من العمل.