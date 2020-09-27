افتتاح أول عيادة تغذية علاجية في كفر الشيخ بـ"مركزي سيدي سالم"

أعلن الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن افتتاح أول عيادة متخصصة للتغذية العلاجية، على مستوى المحافظة، بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الرحيم، اخصائي التغذية العلاجية، وعضو الزمالة المصرية في التغذية العلاجية

وقال مدير المستشفى إن عيادة التغذية العلاجية هي أول عيادة متخصصة على مستوى المحافظة، وتعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وتقدم خدماتها للكبار والأطفال الذين يعانون من أمراض الفشل الكلوي، قبل وبعد دخول مرحلة الغسيل الكلوي، وأمراض الكبد المزمنة مثل "التليف الكبدي، والتشمع الكبدي، وأمراض التمثيل الغذائي"، كما تعالج أمراض الروماتيزم مثل "الذئبة الحمراء، والروماتيد"، بالإضافة إلى أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ونسبة الدهون في الدم.

وأضاف "زغلول" أن العيادة تعالج أيضاً أمراض الغدد الصماء، مثل "البول السكري"، وغيرها وحالات الأورام المختلفة سواء التي تخضع للعلاج الجراحي أو الكيماوي، فضلاً عن علاج حالات اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي، وحساسية "الجلوتين" والطعام.

وتابع أن العيادة تعالج أمراض سوء الامتصاص الوراثي، وحالات سوء الامتصاص، الناتج عن الاستئصال الجراحي لجزء من أجزاء الجهاز الهضمي.

يأتي ذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية التي تقوم بها وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، بنفس المستشفى قبل أيام، وذلك لخدمة المرضى المترددين عليها بشكل جيد، في إطار تطوير المنظومة الصحية.

وقال مدير المستشفى إنه جرى تزويد قسم الطوارئ بعدد من الأجهزة والمعدات الجديدة، منها جهاز صدمات كهربائية، و"مونيتور"، وحوامل محاليل، وثلاجة كهربائية، و7 مرواح، كما جرى رفع كفاءة السباكة والكهرباء بقسم الاستقبال.