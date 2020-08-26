تطوير قسمي الاستقبال والطوارئ بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ

أعلن مستشفى سيدي سالم المركزي، التابع لمحافظة كفر الشيخ، تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وذلك لخدمة المرضى المترددين عليها بشكل جيد، في إطار تطوير المنظومة الصحية.

وقال الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى، إنه جرى تزويد قسم الطوارئ بجهاز صدمات كهربائية جديد، مونيتور جديد ، حوامل محاليل جديدة، كراش كار جديدة، ثلاجة كهربائيه جديدة، و7 مرواح جديدة، كما جرى رفع كفاءة السباكة والكهرباء بالاستقبال، وتنجيد المراتب والشيزلونجات.

أضاف مدير المستشفى، في بيان له، أن تطوير قسمي الاستقبال والطوارئ، جاء عن طريق المشاركة المجتمعية، حيث يجرى الموافقة على التبرع، ودخولها مخازن المديرية أو المستشفى، وعمل أذن صرف لها، مشيرا إلى أنه جار إنشاء غرفتين جديدتين، وغرفة إنعاش قلبي رئوي، وغرفة خاصه بالجبس وجراحة العظام.