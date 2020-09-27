ضوابط وإجراءات الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني

يُستخدم التوقيع الإلكتروني لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم، لاسيما في العمليات البنكية عبر الإنترنت، وبعض خدمات الحكومة الإلكترونية، مثل توقيع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لخدمة التوقيع الإلكتروني، المقدمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التوقيع الإلكتروني

أنشأ قانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الإلكتروني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" والمسؤولة عن سلطة التصديق الإلكتروني "National Root CA"، والتي تشرف وتنشئ التراخيص للشركات مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني.

أماكن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني

يمكن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني من خلال أربع شركات مرخصة، وهي:

ـ الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني.

ـ تأمين المعلومات "Egypt Trust".

ـ شركة مصر للمقاصة.

ـ الإيداع والقيد المركزي.

الإجراءات المتبعة لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني

ـ في حالة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني في مركز إصدار الشهادات.

ـ الذهاب إلى مركز الإصدار.

ـ املأ نموذج طلب إصدار الشهادة "شخصية – موظف عام أو خاص – صاحب شركة".

ـ تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حسب نوعية الشهادة المطلوب إصدارها.

ـ توقيع العقد.

ـ سداد الرسوم.

ـ انتظر حتى تستلم ما يعرف بـ"المعرف الرقمي" أو "Digital ID" والرقم السري.

ـ يمكنك الآن استخدام التوقيع في الخدمات التي تتيح التوقيع الإلكتروني.