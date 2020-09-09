"التوقيع وعدم طي البطاقة".. 11 خطأ يبطل صوتك في لجنتك الانتخابية

انطلقت أعمال اليوم الثاني والأخير في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، من التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلا.

وشهدت اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية في المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة، انتظاما في عملية التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أطراف العملية الانتخابية بإرتداء الكمامة من رؤساء لجان ووموظفين ووكلاء للمرشحين ووسائل إعلام وناخبين أمام وداخل المقار الانتخابية، كما شهدت بعض اللجان تركيب بوابة تعقيم على مدخلها.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة إجراءات إذا وُجدت في ورقة الاقتراع من شأنها إبطال الصوت الانتخابي، كالتالي:

التصويت الناقص بترك كل أو بعض الخيارات الواجب الاختيار منها في ورقة التصويت. التصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به. إبداء الرأي في تصويت تفضيلي في غير الترتيب الطبيعي. التصويت على نحو يجعل رأي الناخب غير مفهوم. الإتلاف المادي لورقة التصويت. وضع علامات على ورقة التصويت غير تلك المطلوبة لإبداء الرأي. التوقيع أو كتابة الاسم على ورقة الاقتراع. وضع الاستمارة دون طي في الصندوق، وفي هذه الحالة يكون من سلطات رئيس اللجنة إبطال الصندوق كاملًا. طيّ الاستمارة على وجهها. وضع أي علامة إضافية في الاستمارة: مثال قيام الناخب بتعليم علامة (..) على اسمين أو خانتين في استمارة الفردي ثم قيامه بوضع علامة (x) على باقي الأسماء. استيفاء ورقة التصويت على نحو غير منطقي أو لا يتفّق مع قواعد التصويت.

فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية

ومن المقرر أن تتم عمليات فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية، على أن تعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 16 سبتمبر الحالي.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسمت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، كما فازت القائمة الوطنية الموحدة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة.

وفي سياق تلك الظروف، حذّر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى لا يعرضون أنفسهم لعقوبة الغرامة التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وطالب أبوشقة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الناخبين بالنزول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا أنّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب دستوري لابد من تأديته.

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.