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محمود مسلم

دورات في "لغة الإشارة" لموظفي الهيئات الخدمية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
04:22 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
جانب من التدريب

جانب من التدريب

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء حسام حمودة، اليوم السبت، بدء فعاليات الدورة التدريبية على "لغة الإشارة"، لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتي تنظمها إدارة شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات.

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية بحضور سيد سعد، مدير شئون ذوي الإعاقة بديوان المحافظة، ومها حميدة، وكيل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، والمدربة نجلاء طلعت، عضو مجلس أمناء "مؤسسة أبو الدهب"، ورامي يسري، خبير في لغة الإشارة، ورحاب محمد عطية، مدربة في مجال لغة الإشارة.

وتستهدف الدورة، التي تقام تحت رعاية محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، تأهيل وتدريب عدد من العاملين والموظفين في بعض المصالح الحكومية والمرافق العامة والخدمية، على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، لتسهيل التواصل معهم، والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

وفي كلمته في افتتاح الدورة التدريبية، نقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ للمشاركين في الدورة والقائمين على تنفيذها، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء بني سويف من ذوي الهمم، لافتاً إلى الخطة التي تتبناها المحافظة لتقديم الرعاية المطلوبة والاهتمام بذوي الإعاقة، والتي تمثلت في العديد من الخطوات والإجراءات العملية، من مبادرات وأنشطة لتمكينهم، والعمل على دمجهم مجتمعياً وتعليمياً واقتصادياً.

ومن جانبه، أوضح مدير شئون الإعاقة بديوان المحافظة أن الدورة بدأت اليوم وتستمر على مدار 8 أيام، ويشارك فيها عدد من العاملين بإدارة خدمة المواطنين، والمسئولين عن المستشفى التخصصي، وموظفى المراكز التكنولوجية.

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