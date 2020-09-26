إصابة 9 أطفال بتسمم غذائي بسبب الأرز في بني سويف

أصيب 9 أطفال باشتباه تسمم غذائي، مساء أمس الجمعة، إثر تناولهم وجبة ارز تم إعداده بمنزلهم، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام لإجراء الإسعافات الأولية لهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول 9 أطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم أرز فاسد بمنزل أسرتهم بمركز ناصر.

تبين أن المصابين هم: "محمد ع.ع" 3سنوات، و"ندي ع.ع" 6 سنوات، و"حماده ش.ب"، 11 سنة و"يوسف ش.ب" 8 سنوات، و"سجدة أ.م" سنة ونصف، و"زياد م.ع" 4 سنوات، و"مودة م.ش" 7سنوات و"أنس أ.م" 7سنوات، و"رودينا م.ش" 5 سنوات، و"معاذ أ.م" 4 سنوات.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أنه تم إجراءا الإسعافات الأولية للأطفال المصابين وتحويلهم لمستشفى بني سويف التخصصي، حيث خضع بعضهم لعملية غسيل معدة وحالتهم الآن مستقرة، ومحتجزون بالمستشفى تحت الملاحظة. جرى تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.