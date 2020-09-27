وزير الشباب يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات

تفقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدداً من مراكز الشباب في محافظة سوهاج، عصر اليوم الأحد، يرافقه المحافظ، اللواء طارق الفقي، شملت مركز شباب مدينة سوهاج ونادي محليات سوهاج، لمتابعة الأنشطة المختلفة بالمركز، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

استهل وزير الشباب والرياضة جولته في مركز شباب المدينة بمشاهدة جانب من تصفيات "أوليمبياد الطفل المصري"، بين فريق أسيوط وفريق الوادي الجديد، بجانب متابعة مشروع "1000 فتاة 1000 حلم"، والذي يهدف لتدريب وتعليم الفتيات كرة القدم، تمهيداً لاختيار الأفضل وانضمامه لمنتخب مصر للسيدات.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي الأنشطة الرياضية المنفذة داخل المركز، من كرة طائرة وسلة وقدم، كما تفقد برلمان الطلائع والشباب، ونادي المرأة والفتاة، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الكاراتيه بالمركز.

وأشاد الوزير بمستوى الأنشطة المختلفة بالمركز، مؤكداً ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، في ظل عودة الأنشطة لكافة مراكز الشباب والأندية.

في سياق متصل، قام وزير الشباب والرياضة، يرافقه محافظ سوهاج، بجولة ميدانية داخل نادي محليات سوهاج، ووجه باتخاذ اللازم من إجراءات لتفعيل دور النادي والقيام بالأنشطة المختلفة به.