افتتاح سوق التونسي بالقاهرة أكتوبر المقبل

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن سوق التونسى الجديد أوشك على الانتهاء وسيتم افتتاحه الشهر المقبل، مؤكدة تسكين الباعة في أقرب وقت ممكن في "الباكيات" المخصصة لذلك.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم توصيل التيار الكهربائى للسوق، علاوة على وصول المياة كمرحلة تجريبية، فضلًا عن تجهيز المحال من الداخل.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تنظيف وتطهير محطة المناولة القديمة، حتى لا تعرقل عملية تركيب الاسفلت وتوصيل الصرف الصحي.

وتستعرض "الوطن" معلومات تتعلق بمشروع سوق التونسي الجديد:

- يقع بنطاق عزبة النصر ويستوعب 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

- يقع على مساحة 30 ألف م2، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

- ٣٠٠ مليون جنيه تكلفة الإنشاء.

- يستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

- السوق يتكون من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه.

- يضم 324 محلًا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2.

- المحلات مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.

- 124 محلًا سيضمهم سوق الخردة الذى سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة.

- مراعاة البعد الاجتماعي لقاطني السوق القديم، حيث لا يبعد إلا كيلو متر واحد تقريبًا عن الموقع القديم.

- السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ.

- السوق مراقب بالكامل بالكاميرات، ومحاط بسور خارجى لتأمينه.

-7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

- يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية، ومزود بأجهزة حماية مدنية والأمن الصناعي.

- يضم عدد من المباني الإدارية.

وفى وقت سابق، أكد اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أن خطة المحافظة تتضمن القضاء على المناطق ذات الخطورة قبل نهاية العام الجاري، ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان في الأسمرات والمحروسة وأهالينا، لتوفير حياة كريمة وسكن آمن للأسر.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن من المناطق المستهدف نقل سكانها قبل نهاية العام الجاري، أجزاء من اسطبل عنتر، والجبخانة، وعرب الحصن والحرفيين، حيث تعد تلك المناطق مهددة للحياة، ومن المفترض الانتهاء من إزالتها بعد نقل السكان قبل نهاية العام الجاري، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بنقل سكان العشوائيات لمساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم، تمهيدا لتطوير العشوائيات.