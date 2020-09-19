القاهرة تطلق مبادرة لتوزيع الزي والحقائب المدرسية على 250 ألف طالب

أعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، إطلاق مبادرة برعاية اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والحقائب المدرسية اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

جاء ذلك على هامش حفل تسليم محافظ القاهرة الأجهزة الكهربائية لـ50 من العرائس الأولى بالرعاية في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.

وفي وقت سابق، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بجميع أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً.

كما قرر استمرار تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومي الجمعة والسبت، تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين، أو استخدام مكبرات الصوت لدعوة المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأضافت لـ"الوطن" أن هناك إقبالاً على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية، للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز، لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح، قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح، سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.