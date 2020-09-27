تجديد ندب كمال نجم رئيسا لمصلحة الجمارك

أصدرالدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالتجديد للسيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية اعتبارًا من 7 أغسطس الماضي وحتى انتهاء السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، أو شغل الوظيفة عن طريق التعيين، أيهما أقرب.

وجاء في القرار رقم 440 لسنة 2020، الذي حصلت "الوطن" علي صورة ضوئية منه، أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُجدد للسيد كمال نجم الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك المصرية لشغل رئيس المصلحة.

والسيد كمال حسن نجم، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة، عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985.

وشغل "نجم" عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012، ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.