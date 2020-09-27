اقتراح برنامج تعليمي متخصص بتجارة الإسكندرية بالتعاون مع "المالية"

استقبل الدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الاسكندرية، اليوم الأحد، وفد من وزارة من وزارة المالية برئاسة السيد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل عميد كلية التجارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، بهدف مناقشة رؤية وزارة المالية في مواصفات الخريج، وفقآ للتطور الحادث فى النظام المالى بالدولة، والذى يجب أن ينعكس على مناهج الكلية بما يتوافق مع التحديثات التى طرأت على المنظومة المالية وتلبى احتياجات سوق العمل.

واقترح "جابر"، خلال اللقاء إنشاء برنامج متخصص بالتعاون مع وزارة المالية، على أن تكون الوزارة شريكًا منذ البداية في وضع البرنامج ومستقبل الخريجين وأن توفر فرص تدريب لهم خلال دراستهم، موضحًا أن الجامعة تسعى جاهدة على سد الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل، حيث قامت الجامعة خلال الفترة الماضية بتطوير وإعادة هيكلة كافة اللوائح الدراسية.

وتضمن اللقاء عرض من ممثلي وزارة المالية لأهم القرارات والمتطلبات، وعرض من ممثلي كلية التجارة لأحدث التصورات العلمية للمقررات المقترحة، وقد اعتبرت هذه الجلسة هي الأولى ضمن عدة جلسات إستماع للوصول إلى البرنامج المنشود واتخاذ الإجراءات المطلوبة لاعتماده.