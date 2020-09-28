6 مستندات مطلوبة لتوصيل مرافق مياه وكهرباء للعقار

رصدت "الوطن" المستندات المطلوبة لتوصيل مرافق من مياه وكهرباء للعقار وهى كالتالى..

- عقد إيجار أو سند ملكية.

- شهادة الإشراف معتمدة من نقابة المهندسين.

-عقد المقاولة معتمد من اتحاد المقاولين للبناء والتشييد.

-صورة الرقم القومى لمقدم الطلب.

- صورة رخصة مبانٍ.

-رسم هندسى من مكتب هندسى استشارى.

وفى وقت سابق، رصدت "الوطن" مقرات وخطوات حصول المواطنين وتحديدا الشباب والمرأة المعيلة على قرض "مشروعك" داخل محافظة القاهرة لإقامة مشروعاتهم، حيث يقطن العاصمة 9 ملايين نسمة منهم 60 % من الشباب موزعين على 38 حيا بتوفير 30 مقرا بأحياء المحافظة لاستقبال كافة المواطنين والشباب الراغبين في إقامة المشروعات.

أما خطوات تقديم طلبات الاقتراض فهى كالتالى،

1. يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2. يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

3. الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4. الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

5. يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6. بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7. يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8. في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

وفيما يتعلق بأماكن وعناوين مقرات الحصول على قرض مشروعك بمحافظة القاهرة هى كالتالى،

-مقر مشروعك بحي الزيتون فى26 مساكن القبة الجديدة – حدائق القبة

-مجمع أحياء المنطقة الشمالية يضم روض الفرج وشبرا والساحل والشرابية فى 42 شارع شبرا

- مقر الزاوية الحمراء فى شارع أحمد فاروق بجوار سنترال الزاوية

-مقر شرق وغرب مدينة نصر فى 98 شارع محمود شلتوت من شارع الطيران

- مقر مصر الجديدة فى 32 شارع الحجاز

-حي السلام أول فى شارع السادات بجوار شركة بيع المصنوعات

- مقرالسلام ثان فى مشروع الأمل ، المجاور لمدرسة السيدة سمية، شارع نهضة مصر

- المطرية فى 44 شارع الكابلات من ميدان المطرية

- المرج فى شارع مؤسسة الزكاة بجوار مركز طبي الأندلس

- النزهة فى 84 شارع شارل ديجول ناصية شارع جوزيف

-عين شمس ناصية شارع عبد الحليم محمود من شارع 6 أكتوبر- غرب القاهرة فى 109 شارع قصر العيني

- عابدين فى 2 ميدان عابدين

-الأزبكية فى 3 حارة الشريفة بالقللي ، رمسيس

-الموسكي فى 4 شارع البوستة - المبنى الإداري لجراج العتبة

- وسط القاهرة فى عمارات 23 يوليو عمارة أ ميدان العباسية

- باب الشعرية فى 555 شارع بورسعيد

- الوايلي فى عمارات 23 يوليو عمارة أ – ميدان العباسية

-بولاق فى 109 شارع قصر العيني

- منشأة ناصر فى أول شارع الطيران - طريق الأوتوستراد

-السيدة زينب والخليفة فى21 شارع قدري ، القاهرة

-حلـوان فى19 شارع يوسف بجوار الحديقة اليابانية

- البسـاتين فى 7/4 الشطر السابع ،المعادي الجديدة

- دار السلام فى 126 شارع مصر / حلوان أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة

-المقطم فى المفارق شارع (9) بجوار قسم شرطة المقطم

- المعادي فى شارع 77 بالمعادي

-التبـين فى مدينة 15مايو، مجاورة 3، حي رجال الأعمال

-مصر القديمة فى شارع صلاح سالم بجوار مسجد أبو السعود

- طره فى شارع مصر حلوان الزراعي