عاجل.. وفيات كورونا في العالم تصل إلى المليون

أعلنت قناة "العربية" أن وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغت مليون حالة وفاة اليوم.

وأظهر أحدث إحصاء أمس أنَّ 32 مليونًا وأكثر من 765 ألف شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993 ألفًا و463 شخصًا حتى أمس .

وتمّ تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتصدَرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208 آلاف و440 شخصا.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 5 ملايين وأكثر من 903 آلاف حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 93 ألفًا و410 أشخاص.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين عالميًا مسجلة 4 ملايين وأكثر من 692 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140 ألفًا و709 أشخاص، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت مليونا وأكثر من 136 ألف إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20 ألفًا و56 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، بأنه "من المحتمل جدا" أن تبلغ حصيلة وفيات "كوفيد -19" مليوني حالة في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

واعتبرت المنظمة، أنَّ احتمالات بلوغ الحصيلة المليونين غير مستبعدة، إن لم تنسق الدول والأفراد جهود التصدي للأزمة حسبما نقلت قناة "العربية".

ومن جهته، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، في مؤتمر عبر الفيديو ردا على سؤال عن احتمال بلوغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة مليونين، إنَّ "مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ مليوني حالة".