"العليا للفيروسات": "هنوصل لمرحلة زيرو وفيات كورونا قريب جدا"

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إنه يجب التعايش مع فيروس كورونا المستجد، موضحًا: "لسه قدامنا وقت طويل هيبقى موجود معانا فيه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "يجب علينا ان نلتزم بالإجراءات الاحترازية، والذي يعتبر فيها التباعد الاجتماعي أهم عناصرها، كما يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة".

وتابع، أن نوعًا من التراخي حدث خلال الفترة الماضية بسبب قلة الإصابات، مشددًا على أهمية تجنب هذا الأمر منعًا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا: "إننا نتطمن زيادة عن اللزوم خطر".

وأردف، أن مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا: "عندنا انتشار مجتمعي، لكن الفيروس الموجود الأيام دي ضعيف، ومش متوقع إننا يبقى عندنا في وقت قريب زيرو إصابات، لكن إن شاء الله نوصل لزيرو وفيات كورونا وده قريب جدًا".