الخميس.. نجوى إبراهيم تعود للتليفزيون المصري في "التاسعة مساءً"

تظهر الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم، الخميس المقبل، في برنامج " التاسعة مساء " علي القناة الأولى بالتليفزيون المصري رسميا بعد تعاقدها علي الظهور أسبوعيا بالإضافة لتجهيز برنامج خاص بها يتم حاليا الإعداد له.

الفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم بعد تعاقدها مع التليفزيون المصري تكون بذلك عادت إلى بيتها الذي تألقت فيه، لتصبح إضافة كبيرة لماسبيرو، فظهورها في حلقات سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي حظي باهتمام كبير وتحولت إلى "تريند"، ونالت إعجاب واستحسان المشاهدين في كل أرجاء الوطن العربي واحتفي بها الكثير منهم عبر صفحاته علي "السوشيال ميديا" مرحبين بعودتها وظهورها الإعلامي .

نجوى إبراهيم حققت نجاحا وشهرة ونجومية إعلامية، ويوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين، حيث قدمت 12 فيلما سينمائيا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام.

وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبوسيف ثم "العذاب فوق شفاه تبتسم" للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شىء ما" إخراج يحيى العلمي والمدمن إخراج يوسف فرنسيس والسادة المرتشون إخراج علي عبد الخالق.

كما قدمت عددا من المسلسلات، منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984 و"عواصف النساء" عام 2005 و"قيود من نار" عام 2007 ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.