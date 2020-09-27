أستاذ طاقة يكشف أهمية مشروع "التكسير الهيدروجيني"

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الوقود يّعد العمود الفقري لأي دولة، فالدول التي تُعاني من أزمة في الوقود يؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد، موضحًا أن مصر بها زيت خام خفيف، وزيت خام ثقيل و25% من الثقيل تأتي من خليج السويس ويتم تكرير في منطقة مسطرد.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الدولة حرصت على افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول، فمصر تستهلك حاليا 7.5 مليون طن من السولار والبنزين وتنتج مصر منها 4.5 مليون طن ويتم استيراد 3 مليون طن بتكلفة 13.5 مليار دولار سنويا.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع الوقود كان الأكثر تأثيرا على ميزانية الدول، كما أن سياسة الدولة في قطاع الوقود تتمثل في تأمين مصر من الوقود محليا، وداخليا ورفع معامل التكرير والوصول لحلول تكنولوجية لتقيم الزيت الثقيل لتحويل جزء منه إلى نسبة تصنيعية من الوقود و تقليل السحب من العملة الاحتياطية لاستيراد السولار والغاز.

وتابع: "يتم تكرير النفط في مصر بالاعتماد بنسبة 45% على منطقة الإسكندرية، 32% في القاهرة، والنسبة الباقية تعتمد على محافظة السويس ومعمل تكرير أسيوط".