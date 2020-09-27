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محمود مسلم

الرئيس الفرنسي: القوى اللبنانية خانت تعهداتها

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سحر المكاوى
06:56 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة في لبنان.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة له بشأن لبنان تنقلها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، قائلاً: "القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة".

وأشار إلى أن القادة اللبنانيون لم يلتزموا بما تعهدوا به، قائلاً "مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد".

وأضاف ماكرون أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا، منوها بأن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي.

واعتذر مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة لبنانية عن مهامه أمس.

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