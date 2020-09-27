أبوشقة يعلن عدم استكمال مدته رئيسا لحزب الوفد

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16 أكتوبر للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية.

وقال أبوشقة في بيان له إن قراره جاء من منطلق حرصه على وحدة صف الوفد وبناء عليه وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

تكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب

وأكد اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر، وتكليف فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

وقرر رئيس الحزب تشكيل لجنة برئاسة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب وفيصل الجمال أمين الصندوق والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16 أكتوبر ومراجعة كشوف الجمعية العمومية وإصدار بطاقات الدعوة طبقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية.

وشهد حزب الوفد مؤخراً خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وقال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ أي مرشحين مقدمين من قِبل رئيس حزب الوفد على القائمة الوطنية أمر غير لائحي، وخاصة بعد قرار الهيئة العليا النهائي بالانسحاب من القائمة.

وشدد على أنه في حال اعتماد أي مرشح باسم حزب الوفد في هذه القائمة سيتخذون كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الحزب، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة العليا دعوا رئيس الحزب أكثر من مرة للحضور إلى الحزب لتوضيح سبب تمسكه بالمشاركة في القائمة ولكنه لم يحضر.

وأكمل أن رئيس الحزب بدل إصداره بيانات مناهضة لشرعية اجتماعات وقرارات الهيئة العليا عليه أن يأتي لمواجهة قيادات الحزب ويصارحهم بالأسماء التي رشحها في القائمة وحقيقة الاختيارات الأسرية للأبناء أو الزوجات.

فاز المستشار بهاء أبوشقة، برئاسة حزب الوفد، في 2018 بعد انتهاء ولاية الدكتور السيد البدوى، والتى استمرت قرابة 10 سنوات، وذلك بعد منافسة مع 3 من المرشحين على المنصب، ويعد أبو شقة صاحب خبرة برلمانية وقانونية كبيرة، حيث سبق وتم تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقًا، وأدار أول جلسة فى برلمان 30 يونيه باعتبار أنه كان أكبر النواب سنًا، كما تم اختياره رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان منذ 2015.