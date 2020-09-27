حبس نجل المتهمة بممارسة الرذيلة مع ابن اختها بتهمة القتل: الكاميرا رصدته

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم "سيف" نجل المتهمة بممارسة الرذيلة مع ابن شقيقتها، على ذمة قضية يواجه فيها إتهامًا بقتل نجل خالته بعد إلقائه من الطابق الخامس، بعدما شاهده مع والدته فى وضع مخل.

وجاء قرار حبس "سيف" بعدما باشرت الجهات المختصة التحقيق معه، إثر رصده فى فيديو مدته 17 دقيقة وثّقته كاميرا مراقبة، حيث ظهر وهو يلقي ابن خالته من الطابق الخامس.

وبهذا القرار، يلحق الابن بوالدته التى صدر قرار بحبسها، مساء أمس، لاتهامها بممارسة الرذيلة مع نجل شقيقتها التي تكبره بـ20 عامًا، وقالت مصادر قضائية، إن المتهم يواجه اتهام القتل العمد، وأن قرار الحبس اشتمل على عرضه مجددًا على قاضي المعارضات للنظر في أمره.

وكشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، عن تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شاب من الطابق الخامس عقب ضبطه في وضع مخل مع خالته، والتى تحمل رقم 1434 لسنة 2020، حيث تبين أن المتهم "سيف" 17 سنة، عامل فى مصنع بمنطقة شق الثعبان "نجل المتهمة" وراء التخلص من ابن خالته، ويُدعى "أحمد" 20 سنة، وذلك بعد أن كشف العلاقة المحرمة بين المجني عليه ووالدته، حيث رصدته كاميرا مراقبة وهو ينفذ جريمته.

ورصدت كاميرات مراقبة المتهم أثناء دفعه للمجني عليه، واعترف المتهم أنه عقب دخوله إلى الشقة فوجئ بالمجني عليه يمارس الرذيلة مع أمه.

وتبين من التحريات أن المتهم حضر من عمله فجأة، وعقب دخوله إلى الشقة فوجئ بوالدته تمارس الرذيلة مع ابن خالته، ونشبت بينهما مشادات بالأيدي داخل الشقة، وأثناء محاولة المجني عليه الهرب قام المتهم بدفعه ما أسفر عن سقوطه من شرفة الطابق الخامس.

وحرّزت جهات التحقيقات مقطع فيديو رصد الواقعة من خلال عدة كاميرات مراقبة وبلغ مدته 17 دقيقة، بدأت منذ حضور المجنى عليه إلى شقة خالته وبحوزته 3 زجاجات خمور، واستمر بداخل الشقة قرابة 17 دقيقة، وحضر المتهم وعقب دخوله الشقة بدقائق سقط المجنى عليه من شرفة الشقة على الأرض جثة هامدة.