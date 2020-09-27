حبس المتهمة بممارسة الرذيلة مع "ابن أختها" 15 يوما: أكبر منه بـ20 سنة

كشفت تحريات مباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شاب يدعى "أحمد"، 20 سنة، من الطابق الخامس بعد ضبطه أثناء ممارسته الرزيلة مع خالته، بمنطقة 15 مايو بحلوان.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس "خالة" الشاب لمدة 15 يوما لاتهامها بممارسة الرذيلة، وتعاطي مخدر الحشيش، حيث جرى ضبطها وكانت في حالة سكر.

وأثبت التحريات المبدئية، أن المتهمة ليس لها علاقة بوفاة ابن شقيقتها "العشيق"، الذي بدأت علاقتهما منذ قرابة 3 أشهر، وكان يتردد عليها في غياب ابنها لإقامة علاقة معها.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن القتيل سقط من شرفة منزل خالته "هاجر"، 42 سنة، وكان يرتدي بنطال "بيجامة" فقط وينبعث من فمه رائحة خمر، ما يشير إلى أنه كان في حالة سكر مع خالته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بالمجاورة 13 عقب أذان المغرب.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وجرى العثور على جثة شاب عار، وتبين أنه طالب جامعي وسقط من شقة خالته.

ودلت التحريات وأقوال ابن خالة المجني عليه، أنه عقب عودته إلى المنزل ضبط والدته والقتيل في وضع مخل داخل غرفة النوم، وعقب محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.