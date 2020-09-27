عاجل..الرئيس الفرنسى: "مساعدتنا للشعب الليبي لن تمر عبر جهات حكومية"

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستقدم مساعدات مباشرة للشعب اللبناني، قائلا: "لن نتخلى عن الشعب اللبناني".

وأضاف ماكرون، خلال كلمة له بشأن لبنان تنقلها قناة "سكاى نيوز عربية"، "مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية"

وأوضح ماكرون، أن المخاطر بالنسبة للبنان كبيرة، منوهًا إلى أن المؤسسات اللبنانية لا يمكن أن تكون غير فاعلة

ولفت ماكرون إلى أن الحريري أخطأ بالمبادرة التي قدمها، مشيرا إلى أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة قائلا: "حركة أمل وحزب الله رفضا تقديم تنازلات.

وأكد ماكرون،" لن أعلن فشل المبادرة الفرنسية" موضحا أن العقوبات ليست الخيار الأفضل في هذا التوقيت في لبنان.

وتابع ماكرون أن تشكيل حكومة سياسية في لبنان لن يجدي مؤكدا أن سعد الحريري كان مخطئا بإضافة عنصر طائفي إلى تشكيل الحكومة.

واعتذر مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة لبنانية عن مهامه أمس.