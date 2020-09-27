"رياضي ومشربتش حشيش في حياتي".. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات

أقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض و الإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكله، نتيجة استبعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه في مستشفى الهرم التخصصي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61018 لسنة74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.

وقال الطاعن في دعواه، أنه تقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.

وأضاف أنه فوجئ بظهور نتيجة الكشف الطبي الصادر من مستشفى الهرم التخصصي بإيجابية النتيجة لوجود مادة الحشيش بعينة الكشف الأولية الخاصة به وتم تأكيد وجودها .

واستكمل المدعي، أن هذه النتيجة غير صحيحة ومبالغ فيها وتفتقد لأدنى درجات المهنية الطبية، مؤكدا أنه رياضي منذ طفولته ولم يتعاط مخدرات طوال حياته، بحسب عريضة الدعوي المقدمة منه .