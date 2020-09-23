مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري

وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020-2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بأنَّ الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكّدت أمور مهمة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.