خلافات الوفد تدفع أبو شقة لترك رئاسة الحزب بعد عامين من تولي المنصب

حالة من الخلافات الحادة المتصاعدة داخل بيت الأمة، بين أعضاء الهيئة العليا، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، حيث قرر الحزب الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها، قبل أن يعلن عدم استكمال مدته وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب.

وتولى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئاسة حزب الوفد في 10 أبريل 2018، عقب انتخابات شرسة استطاع خلالها تحقيق الفوز بالمنصب ليخلف الدكتور السيد البدوي شحاتة.

وبعد عامين من جلوس أبوشقة على كرسي سعد زغلول ومصطفى النحاس، قرر قبل قليل دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16 أكتوبر المقبل للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية.

وبحسب ما جاء في قرار أبوشقة أن هدفه الأساسي هو الحرص على وحدة الصف داخل بيت الأمة والحفاظ على سلامة الحزب، وأنه بناء على قراره وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر.

وقرر أبوشقة تشكل لجنة برئاسة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب وفيصل الجمال أمين الصندوق وياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16 أكتوبر ومراجعة كشوف الجمعية العمومية وإصدار بطاقات الدعوة طبقاً لما تقضى به اللائحة الداخلية.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، قررت في اجتماعاتها السابقة الانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وإلغاء التنسيق مع الأحزاب المشاركة فيها على المقاعد الفردية، وسحب تفويضها من رئيس الحزب حول هذا الشأن، فضلاً عن حل جميع اللجان النوعية بالحزب، وإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

وكشفت مصادر وفدية لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزب ستنعقد مساء غدا الإثنين بناء على طلب كتابي من 37 عضو لمناقشة تنفيذ قراراتها التي اتخذتها في اجتماعتها السابقة، وبحث إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفق اللائحة.

وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ الهيئة العليا للحزب لن تنحاز إلا لإرادة الوفديين، وقرار الإنسحاب من القائمة الوطنية نهائى ولا رجعة فيه.

وأضاف منصور لـ"الوطن"، أن أي مرشحين مقدمين من قِبل رئيس حزب الوفد على القائمة الوطنية أمر غير لائحي، لأنه مخالف لقرار الهيئة العليا وهي أعلى سلطة في اتخاذ القرارات داخل الوفد.

وتابع أن الهيئة العليا للحزب ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوق الوفد ضد اعتماد أي مرشح باسم الحزب الوفد في القائمة الوطنية.

وأكد منصور أن أعضاء الهيئة العليا دعوا رئيس الحزب أكثر من مرة للحضور إلى الحزب لتوضيح سبب تمسكه بالمشاركة في القائمة ولكنه لم يحضر وكان عليه بدل إصداره بيانات وقرارات مناهضة لشرعية اجتماعات وقرارات الهيئة العليا أن يأتي لمواجهة قيادات الحزب ويصارحهم بالأسماء التي رشحها في القائمة وحقيقة الاختيارات الأسرية للأبناء أو الزوجات.

ومن جانبه، أكد طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب ستبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها وفق اللائحة الداخلية للحزب لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

وأضاف سباق لـ"الوطن"، أن هناك توافقا كبيرا بين جميع أعضاء الهيئة العليا حول رحيل المستشار بهاء الدين أبوشقة عن رئاسة الحزب نظراً لمطالب أغلب الوفديين له بتقديم استقالته.

وفي ذات السياق، أكد نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا خلال اجتماعها المقبل ستحدد موعد فتح باب الترشح على رئاسة الحزب وفق لائحة الحزب.

وكان رئيس الحزب في محاولة لتهدئة الأوضاع داخل الوفد، قرر أمس العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه ضد أعضاء وقيادات الوفد منذ توليه رئاسة الحزب فى 10 أبريل 2018، مؤكداً أن قراره هذا يأتي في إطار سعيه للم شمل الوفديين.