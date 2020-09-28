تاجر خردة يعترف: قطعت إشارة المحمول عن مناطق كاملة وسرقت 98 بطارية

اعترف تاجر خردة بالوادى الجديد بتكوينه تشكيلا عصابيا احترف سرقة بطاريات الطاقة الشمسية الخاصة بأبراج تقوية شبكات المحمول وبيعها كخردة لدى تاجر بالأقصر.

وأقر المتهم فى التحريات أن كون عصابة من 7 أشخاص، وقام باستئجار سيارة ربع نقل، كان يصطحب عليها باقى المتهمين ليلا ويقومون بالمرور على أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة المقامة فى أماكن نائية ويقومون بمغافلة الحراس ثم يتسلقون الأبراج لسرقة البطاريات التى تعمل بالطاقة الشمسية ما تسبب فى انقطاع وضعف إشارة المحمول عن مناطق كاملة.

وأضاف المتهم أنه تمكن وعصابته من سرقة 98 بطارية طاقة شمسية وقام بنقلها إلى الأقصر وبيعها لتاجر خردة مقابل 2000 جنيه للبطارية الواحدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بتشغيل أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة بالوادى الجديد

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة باريس بمديرية أمن الوادى الجديد بإكتشاف سرقة 98 بطارية "طاقة شمسية"الخاصين ببرجى تقوية لإحدى شركات الإتصالات بدائرة المركز.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالوادى الجديد إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص (تاجر خردة و 5عاطلين و بائعيّن جائليًن، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر ، جميعهم لهم معلومات جنائيةعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد رصاص" وعدد من الطلقات و الأدوات المستخدمة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى يتزعمه الأول "تاجر الخردة" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات بطاريات الطاقة الشمسية بأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة مُتخذين من دائرة مركز شرطة باريس مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى كما أرشدوا عن عدد (4 بطاريات من المستولى عليهم) ، وأضافوا بقيامهم بنقل باقى المسروقات إلى مخزن "خاص بزعيم التشكيل" بمدينة إسنا بالأقصر.