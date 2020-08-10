تجديد حبس تاجر خردة بتهمة سرقة أعمدة الإنارة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تاجر خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أعمدة الإنارة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء احتفاظ تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ -له معلومات جنائية- بكمية من الأعمدة الكهربائية الخاصة بمهمات شركات الكهرباء داخل مخزن خاص به بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، جرى استهدافه وضبطه وعثر بالمخزن على 20 عمود جهد منخفض، مقسمة إلى 45 قطعة مختلفة الأطوال والأقطار، بالإضافة إلى 5 حوامل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالي، من مهمات شركات الكهرباء.

بمواجهته اعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تاجر خردة -له معلومات جنائية- جرى ضبطه.

وبمواجهته اعترف بشرائه المضبوطات نظير مبلغ مالي من فنيين اثنين بشركة الكهرباء -مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول- جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا ببيع تلك المضبوطات، لافتين إلى أنها كانت خاصة بأحد المشروعات التابعة لشركة الكهرباء بدائرة مركز شرطة الحامول. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.