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الحكومة: قد نوقف البناء السكني في بعض الأحياء أو المدن لاكتظاظها

كتب:

شريف سليمان
08:36 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت  لجنة لوضع اشتراطات جديدة للمخطط العمراني في مصر، وكلٍ من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني أعضاء في هذه اللجنة، وتم الاستعانة بجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية في وضع هذا المخطط، لتبيان المنظور العلمي لما يجب أن يكون عليه المخطط العمراني في مصر، ولما يجب أن تكون عليه الاشتراطات البنائية الجديدة التي ستعالج مشكلات تاريخية واجهتها مصر خلال السنوات الطويلة الماضية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن رخصة البناء الجديدة ستكون بمثابة عقد ملزم بين صاحب الخرصة والدولة، بحيث أن المواطن إذا لم يلتزم بشروطها سيتعرض للعقوبة.

وتابع، أن إجراءات استصدار الرخصة ستتمتع بقدر كبير من الحوكمة، لضمان السير وفق مخطط عمراني متكامل، وهو ما سيسفر عنه تشكيل اللجنة، التي تعمل على هذا الموضوع منذ 4 أشهر ونصف، وستعرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء، والتي قد تتضمن وقف البناء بغرض السكن في بعض الأحياء أو المدن التي صارت مكتظة بالسكان ولا تصلح لمزيد من التوسع، وهذا الأمر لن يؤثر على بناء المدارس والمستشفيات وباقي الخدمات.

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