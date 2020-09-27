محافظ أسيوط: تسهيلات إضافية لطلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، عن تقديم عدد من التسهيلات الإضافية أمام المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات حتى نهاية أكتوبر القادم.

وأوضح المحافظ أن هذه التسهيلات تهدف إلى تقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، توفيراً للوقت والجهد، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وتسديد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة رسوم التصالح، وذلك بصفة يومية، مع استمرار العمل بأيام العطلات والإجازات، وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيهاً للمتر في بالقرى، بكل مناطق الريف المصري، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقاً للقانون، ومراعاةً للظروف الاجتماعية.

كما لفت إلى أن هناك تعليمات واضحة بقبول طلبات التصالح من المواطنين أياً كانت المستندات المقدمة، ومنحهم فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه إلى الجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في التصالح، فضلاً عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح، لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.

وجدد محافظ أسيوط، في تصريحاته اليوم الأحد، مناشدة المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لأحكام القانون، مؤكداً أن جميع مخالفات المباني في القرى والمدن، قبل 8 أبريل 2019، تخضع لقانون التصالح، والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017، مضيفاً أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة.

وشدد على كل الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وتكثيف المتابعة المستمرة والميدانية للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، البالغ عددها 13 مركزاً، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.