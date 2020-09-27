أستاذ علاقات دولية: ممارسات أردوغان أجهضت ضم تركيا للاتحاد الأوروبي

قال الدكتور يونس بلفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصادية بجامعة باريس، إن تركيا تواصل ابتزاز الاتحاد الأوروبي عن طريق استخدام ورقة المهاجرين، وذلك للحصول على المزيد من المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن سيناريو عام 2015 من الصعب تحقيقه الآن.

وأضاف بلفلاح، خلال حواره لشاشة "الغد" الإخبارية، أن أنقرة أصبحت لديها مشاكل كثيرة مع أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بسبب التدخلات التركية في الشأن الداخلي الأوروبي، وذلك في إشارة إلى دعمها لجماعة الإخوان.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصادية بجامعة باريس، أن تركيا لا تفهم غير لغة القوة، وأن مشروع انضمامها للاتحاد الأوروبي أُجهض بسبب ممارسات أردوغان، لافتا إلى أن أنقرة تخشى العقوبات الأوروبية التي من شأنها خنق الاقتصاد.

وأعلن 27 نائبًا فرنسيًا معارضتهم لدمج تركيا بالاتحاد الأوروبي، وعرض النواب بعض الإجراءات التركية التي تعارض المصالح الأوروبية بينها فتح الحدود أمام اللاجئين، وتهديداتها لليونان وقبرص.