رئيس "القلعة": مشروع المجمع الهيدروجيني تكلف 4.2 مليار دولار

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مشروع المجمع الهيدروجيني الذي تم إنشاؤه بالأمس تكلفته 4.2 مليار دولار، وتم البدء فيه مع بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أعقبه ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى تأخر إنهاء وافتتاح المشروع.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني بمسطرد من شأنه تحليل "المازوت" وإخراج البوتجاز والبنزين والسولار والكبريت والفحم البترولي، موضحا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، لمقر المجمع هو شرف ودفعه معنوية للعاملين هناك، وكانت رسالة للقطاع الخاص بأن الدولة ستؤيد كافة المستثمرين في المشروعات الكبرى التي تنجزها الدولة.

وأكد أن ما حدث خلال الفترة الماضية في البنية التحتية للطرق والكهرباء والبترول والغاز هو شيء جيد في ظروف صعبة ناتجة عن ظروف كورونا، وكافة أقسام الشركة تعمل لتوفير فرص عمل للشباب في ظروف شديدة الصعوبة عالميا، مشيرا إلى أن ما يحدث في المصرية للتكرير من ناحية الخدمة المجتمعية تدعو للفخر، وهناك فعاليات كبرى قامت بها الشركة للعام الرابع على التوالي.

وتابع: "مشروع التكسير الهديورجيني بمسطرد هيوفر عمله أجنبية من 600 مليون دولار وحتى مليار دولار، وهو مشروع يوفر منتجات بترولية وعملة أجنبية، ونقدم العديد من برامج الخدمة المجتمعية مثل تطوير بعض المناطق والمنح التعليمية للمتوفقين".