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فيديو.. "إكسترا نيوز" تفضح الإخوان بشأن التظاهرات: "الحياة طبيعية"

كتب:

محمد عزالدين
05:33 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
فضائية "إكسترا نيوز"

فضائية "إكسترا نيوز"

ردت فضائية "إكسترا نيوز"، على تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، فيما يخص وجود تظاهرات في مصر بالوقت الحالي ضد الدولة المصرية في الشوارع.

وعرضت "إكسترا نيوز" بثًا مباشرًا من أغلب محافظات مصر، توضح أن الحياة تسير بشكل طبيعي، والشوارع فارغة، ولا يوجد أي أزمات أو تظاهرات في الشوارع.

كانت قنوات الإخوان تبث خلال الساعات الماضية، أن هناك مظاهرات في مصر بالعديد من محافظات الجمهورية المختلفة، من أجل إسقاط نظام الحكم، إلا أن "إكسترا نيوز" كذبتهم من خلال "لايف" من كافة محافظات مصر.

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