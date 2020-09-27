مواصفات وأسعار سيارات "DS" في السوق المصري

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة، سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "DS" الفرنسية من كبرى الشركات تصنيع السيارات الرياضية والكروس أوفر، والتي تحظى بمكانة مرموقة بين شركات السيارات الفارهة في مصر.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها.

تتوافر "دى اس DS7" في السوق المصرية بخمس فئات مختلفة التجهيز مع محرك بسعة 1600 سي سي تربو، ويولد قوة 165 حصانا، وأقصى سرعة 220 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بست سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 8.9 ثانية.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية 598 ألف جنيه، وتصل الفئة الثانية لسعر 658 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 698 ألف جنيه.

وتصل الفئة الرابعة في السوق المصري لسعر 760 ألف جنيه، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزاً لسعر 848 ألف جنيه.